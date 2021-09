Strajk medyków. Rekruterzy z Niemiec zapraszają Polaków do pracy. Na początek 2700 euro

Zobacz wideo Jakich podwyżek oczekują medycy? Rezydentka tłumaczy na swoim przykładzie

Protest medyków trwa. W sobotę 11 września przed Kancelarią Premiera zostało otwarte "Białe Miasteczko 2.0". Każdego dnia na jego terenie odbywają się rozmowy na temat problemów ochrony zdrowia. Protestujący domagają się spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim, jednak jak zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski, do rozmów na razie nie dojdzie. Tymczasem okazuje się, że w białym miasteczku pojawili się niemieccy rekruterzy, którzy zachęcają polskich medyków do wyjazdu.

Niemcy chcą rekrutować polskich pracowników medycznych. Pielęgniarkom oferują od 12 tys. zł miesięcznie

Medycy domagają się poprawy warunków pracy oraz lepszego finansowania systemu ochrony zdrowia. - Postulaty mówiły np. o natychmiastowym zrównaniu wynagrodzeń medyków do średniej w UE. Poprosiłem o doprecyzowanie tych haseł. Minimalne wynagrodzenie wyniosłoby 18 tys. zł. - mówił w Radiu ZET Adam Niedzielski. - To polityka szantażu. Postulaty są nierealne - dodatkowe 100 mld na służbę zdrowia. To przeskalowanie wychodzące poza ramy rozsądku - stwierdził.

Tymczasem w sieci pojawiły się zdjęcia ulotek rozdawanych pielęgniarkom podczas protestów. "Na proteście medyków firmy wyszukują chętnych do emigracji. Tak działa wolny rynek i polskie państwo z kartonu" - napisał na Twitterze Jan Śpiewak.

Jak możemy z nich wyczytać:

"Oferta obejmuje:

umowę o pracę bezpośrednio w niemieckiej klinice;

wynagrodzenie podstawowe min. brutto 2700 euro do 3500 euro (w zależności od stażu pracy i kwalifikacji);

dodatki za nadgodziny, za pracę w nocy, pracę w niedzielę, pracę w święta państwowe;

szkolenia językowe, wsparcie przy nostryfikacji dyplomu;

wsparcie koordynatora przy poszukiwaniu mieszkania oraz przy organizacji pobytu w pierwszych tygodniach w Niemczech".

Protest medyków. Rekruter: Wiele osób zostawiło mi swoje telefony

Wirtualna Polska dotarła do jednego z przedstawicieli niemieckich szpitali, Łukasza, który przyjechał na protest medyków w Warszawie. - Wiele osób zostawiło mi swoje telefony, obiecało przesłać swój życiorys. Z wieloma umawiam się na rozmowy już bardziej konkretne. I tak w sumie to trochę serce bolało patrzeć, że tacy fajni ludzie dbają o zdrowie ludzi, ale o nich samych się nie dba - powiedział portalowi.

Stawki przekazane przez rekrutera pokrywają się z tymi zamieszczonymi w ulotkach. Pielęgniarka z Polski może na początku liczyć na pensję wynoszącą około 2700 euro, czyli ponad 12 tys. zł, miesięcznie. Z czasem wynagrodzenie jednak wzrośnie aż do 3500 tys. euro (prawie 16 tys. zł). Jak jednak podkreśla portal, średnie zarobki niemieckich pielęgniarek wynoszą około 3800 euro brutto.

