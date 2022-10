Pobyt w sanatorium to dla wielu seniorów sposób na wypoczynek i podreperowanie zdrowia. Rząd szykuje tu jednak spore zmiany. Ośrodki mają konkurować między sobą ceną i ofertą uzdrowiskową. NFZ sfinansuje koszty zabiegów, ale opłaty ponoszone przez pacjentów mają zostać "uwolnione". Niektórzy seniorzy obawiają się, że na pobyt w sanatoriach nie będzie ich już stać.

Zmiany w sanatoriach. Co szykuje rząd?

Do tej pory opłaty za sanatoria były regulowane - ich wysokość ustalał resort zdrowia. Teraz Ministerstwo Zdrowia ma tylko określić maksymalny pułap dopłat do pobytu w sanatoriach. Ceny mają być zatem bardziej elastyczne, a sanatoria będą mogły nimi manewrować, żeby przyciągać kuracjuszy, kiedy mają więcej wolnych miejsc. Ceny mogą być bardziej powiązane z działającymi komercyjnie noclegami. Kuracjusze chcący wyjechać w środku lata do obleganych nadmorskich ośrodków sanatoryjnych, będą musieli liczyć się z wyższymi kosztami. Mniejsze uzdrowiska w niewielkich miejscowościach i poza sezonem wakacyjnym będą prawdopodobnie tańsze. Po "uwolnieniu" wysokości dopłat pokrywanych przez kuracjuszy sanatoria będą mogły ich przyciągać niższymi cenami.

"Fakt" cytuje wypowiedzi seniorów obawiających się, że po zmianach nie będzie ich stać na wyjazd do sanatorium.

- Takie zmiany z pewnością są korzystne dla osób bogatszych, które będzie stać na to, by wybrać sanatorium, do którego chcą pojechać. Osoby biedniejsze będą musiały się zadowolić mniej atrakcyjnymi miejscowościami - powiedziała dziennikarzom pani Maria z Rudy Śląskiej. Inni seniorzy przyznają, że już teraz trudno było im sfinansować wyjazd.

Poseł Patryk Wicher z PiS, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Lecznictwa Uzdrowiskowego, Mundurowej Służby Zdrowia, Rehabilitacji i Gmin Uzdrowiskowych uspokaja:

- Jeśli sanatoria ustalą za wysokie opłaty, to mało kto do nich przyjedzie. Myślę, że dyrektorzy będą realnie szacowali koszty - powiedział dziennikowi.

Dlaczego zmiany w sanatoriach są konieczne?

- Szpitale uzdrowiskowe świecą dziś pustkami. Koniecznie trzeba dostosować leczenie uzdrowiskowe do tego, co dzieje się w pozostałych dziedzinach medycyny - stwierdziła prof. Małgorzata Łukowicz, krajowa konsultantka w dziedzinie rehabilitacji w rozmowie z portalem Rynek Zdrowia.

Zmiany w sanatoriach. Lekarz wystawi skierowanie, pacjent wybierze, dokąd chce jechać

- Chcemy przede wszystkim postawić w lecznictwie uzdrowiskowym na medycynę. Przywrócić mu jego właściwy wymiar - udzielania świadczeń opieki zdrowotnej - mówił Michał Dzięgielewski, dyrektor departamentu lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia, cytowany przez Rynek Zdrowia.

Celem zmian jest przede wszystkim obniżenie kosztów dla ośrodków uzdrowiskowych. Mają zniknąć turnusy. Osoby ze skierowaniami będą rejestrować się do sanatoriów elektronicznie.

Osoby zarządzające uzdrowiskami niepokoją plany likwidacji leczenia i rehabilitacji w szpitalach uzdrowiskowych oraz rezygnacji z ustalonych z góry sztywnie dopłat uzdrowiskowych za zakwaterowanie i wyżywienie. Skąd pomysł na takie zmiany?

- Fundusz na rehabilitację w szpitalu uzdrowiskowym zakontraktował na 2022 rok 5205 miejsc. W kolejce czeka 306 osób. Skierowań na takie formy leczenia jest niewiele, ze skarg pacjentów wynika, że nie bardzo akceptują rehabilitację w szpitalu uzdrowiskowym, ponieważ trwa 28 dni. Można powiedzieć, że praktycznie nie ma kolejek do tego świadczenia - tłumaczył dziennikarzom Rynku Zdrowia Arkadiusz Kosowski, szef departamentu ds. służb mundurowych NFZ. Dlatego, zamiast rozbijania leczenia uzdrowiskowego i uzdrowiskowej rehabilitacji na kilka kategorii, rząd chce połączyć wszystko to w jedno świadczenie, pod wspólną nazwą.

