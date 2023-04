Rafał Dutkiewicz, prezes Pracodawców RP, gościem Porannej Rozmowy Gazeta.pl

Zobacz wideo

Rafał Dutkiewicz był prezydentem Wrocławia nieprzerwanie przez cztery kadencje, w latach 2002 - 2018. W wyborach na pierwszą kadencję startował z poparciem Platformy Obywatelskiej. W kolejnych, w 2006 roku, jako kandydat niezależny i wygrał wtedy w pierwszej turze, podobnie jak w wyborach z 2010 roku. Ostatni raz kandydował na to stanowisko w 2014 roku, a dwa lata po wygranej zapowiedział, że o kolejną kadencję nie będzie się już starał.

Rafał Dutkiewicz na czele Pracodawców RP

Pod koniec marca tego roku Rafał Dutkiewicz został prezesem organizacji Pracodawcy RP, zrzeszającej przedsiębiorców. W poniedziałkowej Porannej Rozmowie Karolina Hytrek-Prosiecka będzie go pytać między innymi o to, co stanowi wyzwania dla biznesu w Polsce, w którą stronę powinny iść zmiany w prawie, żeby wspomóc przedsiębiorców, czy naturalną drogą dla samorządowców jest przejście do polityki ogólnokrajowej oraz dlaczego postanowił zamienić politykę na biznes. Zapraszamy do oglądania, start o 8:30.