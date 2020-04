Susza w Polsce. Kolejne nadleśnictwa wydają zakazy wstępu do lasów

Zobacz wideo Polska wysycha. Za niecałe 100 lat kraj może być stepem

Instytut Badawczy Leśnictwa w drugiej połowie kwietnia informował, że strażacy w całej Polsce oraz leśnicy, postawieni są w stan wyższej gotowości. Pierwsze pożary lasów wybuchały już w styczniu. Od początku roku do 20 kwietnia w Polsce walczono z 2673 pożarami lasów. Tylko w kwietniu obszary nadzorowane przez Lasy Państwowe płonęły 404 razy. Ogień pochłonął już od początku roku ponad 280 ha lasów państwowych.

W niektórych nadleśnictwach ściółka ma 6-8 proc. wilgotności - to mniej niż kartka papieru

Zgodnie z informacjami podawanymi przez Instytut Badawczy Leśnictwa, duże zagrożenie pożarowe w lasach spowodowane jest suszą. W ponad 50 proc. terenów leśnych pomiar ściółki wykazał, że jej wilgotność spadła do poziomu 6-8 proc. Jest więc niższa od wilgotności kartki papieru (około 10 proc.). Według szacunków IBL jeśli w ciągu najbliższych kilku dni nie spadnie deszcz, to leśnicy będą zmuszeni zakazać wstępu do lasów. Zgodnie z przepisami zakaz wstępu wprowadzany jest wtedy, gdzie przez pięć kolejnych dni o godzinie 9 rano wilgotność ściółki jest niższa niż 10 proc.

Wskaźnik wilgotności gleby w Polsce (27 kwietnia 2020). fot. stopsuszy.imgw.pl

Najbardziej aktualne informacje na temat wydanych zakazów wejścia do Lasów Państwowych znajdują się na stronie zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl. Zakazy wydane zostały dla 15 z 430 nadleśnictw. Dotyczą one lasów w województwie mazowieckim, a dokładniej znajdujących się w okolicach miejscowości: Płońsk, Nasielsk, Pułtusk, Maków Mazowiecki, Różan, Wyszków, Łochów, Węgrów, Sokołów Podlaski, Kosów Lacki, Brok i Ostrów Mazowiecka. Łącznie zakazy obejmują obszar ponad 80 tysięcy hektarów gruntów leśnych. Za nieprzestrzeganie zakazu wstępu do lasu grozi mandat w wysokości 500 złotych.

"W lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, od ponad miesiąca utrzymuje się trzeci, najwyższy, stopień zagrożenia pożarowego. Jest to efekt łagodnej, bezśnieżnej zimy oraz ciepłej i pozbawionej opadów wiosny. (...) Wprowadzone zakazy mają charakter okresowy i zostaną odwołane, gdy tylko zmniejszy się niebezpieczeństwo powstania pożaru" - napisano w komunikacie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.

Zakaz wstępu do lasu obejmuje też nadleśnictwo Świeradów na Dolnym Śląsku. Został on wydany do 30 kwietnia i obejmuje leśnictwa Lubań, Przylesie i Platerówka. Było to pierwsze w tym roku w Polsce nadleśnictwo, które wydało zakaz wstępu do lasu z uwagi na suszę.

Warszawscy leśnicy apelują, by podczas wycieczek do lasów czy w czasie przejazdów w sąsiedztwie terenów leśnych, zachować szczególną ostrożność i nie korzystać z otwartego ognia oraz powstrzymać się od palenia tytoniu. W przypadku zauważenia pożaru niezwłocznie należy powiadomić Straż Pożarną.