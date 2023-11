Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ws. Zmian Klimatu (COP 28) będzie odbywać się w Dubaju od 30 listopada do 12 grudnia. Takie konferencje odbywają się co roku od czasu zawarcia pierwszego porozumienia klimatycznego ONZ, do którego doszło w 1992 r. Mają one na celu uzgodnienie działań dotyczących ograniczenia wzrostu temperatury i przystosowania się do skutków zmian klimatycznych. Jedną z najważniejszych kwestii podczas tego szczytu będzie dokończenie rozmów na temat Funduszu Strat I Szkód Klimatycznych.

W piątkowym wydaniu Porannej rozmowy Gazeta.pl mówili o tym ekspertka ekologiczna Komisji Europejskiej Izabela Zygmunt i ekspert klimatyczny z WWF Polska Marcin Kowalczyk.

Chiny mogą otrzymać ogromne pieniądze od USA. "Kość niezgody"

- Jeżeli chodzi o finansowanie strat klimatycznych, to są tego dwa obszary. Pierwsza to obietnica 100 miliardów dolarów rocznie z państw rozwiniętych dla państw rozwijających się na działania, służące ograniczaniu emisji i adaptacji do zmian klimatu - wyjaśnia Izabela Zygmunt. Marcin Kowalczyk dopowiedział, że taka inicjatywa po raz pierwszy pojawiła się w 2009 roku. - W tym funduszu chodzi o rekompensowanie szkód i strat, które wynikają ze zmian klimatu już zachodzących - dodaje Zygmunt.

Finansowanie może jednak budzić kontrowersje. Ciekawym przypadkiem są Chiny, które są zaliczane do państw rozwijających się, mimo że mają bardzo duży wpływ na zanieczyszczenie środowiska. - Chiny pozycjonują się jako państwo, które jest upoważnione do otrzymania pomocy, a nie jej udzielania, co stanowi kość niezgody m.in. ze Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską (...) To bardzo wrażliwa kwestia - wyjaśnia Marcin Kowalczyk.

Unia Europejska ma swoje ambicje. Co z Polską?

Dla Unii Europejskiej najważniejsze będzie jednak odnowienie porozumienia o zatrzymaniu globalnego ocieplenia na poziomie maksymalnie 1,5 stopnia Celsjusza. - Ten cel wymyka nam się z rąk. Zostało bardzo mało czasu, aby wejść na to tempo działań, które pozwoli go osiągnąć. Unia jedzie tam po to, aby uzyskać zobowiązanie, że w kolejnych latach poziom ambicji zostanie odpowiednio podniesiony - wyjaśnia ekspertka ekologiczna Komisji Europejskiej. Wymienia m.in. potrojenie instalacji nowych, czystych źródeł energii.

Podczas szczytu ma zostać zaprezentowane również podsumowanie działań klimatycznych z ostatnich kilku lat. - Globalne przeglądy mają się odbywać co pięć lat i to jest pierwszy z takich przeglądów (...) Będzie prezentował główne punkty tego, gdzie właściwie jesteśmy jeśli chodzi o poziom emisji i ich redukcji oraz luki dotyczącej adaptacji i finansowania. Wynikiem tego będzie prawdopodobnie decyzja COP, która pokaże, w którym kierunku powinny pójść państwa COP, przy tworzeniu nowych planów redukcyjnych, które mają być złożone do roku 2025 - wyjaśnia Kowalczyk.

Polska jest reprezentowana na szczycie przez przedstawicieli Unii Europejskiej, co wcale nie oznacza, że nie ma tam przedstawicieli Polski. Jednym z głównych unijnych negocjatorów jest obecnie Polak. Natomiast Polska jako Polska co do zasady nie zabiera głosu. - Podczas negocjacji głos jest przedstawiany w imieniu wszystkich 27 państw członkowskich, ale Polska uczestniczy w wypracowaniu wcześniej wspólnego unijnego stanowiska i swoje czerwone linie stara się również w tym stanowisku zamieścić - wyjaśnia ekspert.