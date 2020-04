Kupujemy respirator dla Suchej Beskidzkiej! "Lęk nie może nas paraliżować, róbmy co się da"

d_ost pół miesiąca temu Oceniono 28 razy 28

Frustruje mnie to. Dzięki takim akcjom naszemu państwu ciągle się upieka jazda na gapę. Bo jak złapie to państwo kanar, to pozostali pasażerowie (my) szybciutko zrzucamy się na bilet dla gapowicza.



Przez tyle lat działania, poświęcenia Polaków, tysięcy wolontariuszy WOŚP zebrała tyle, ile parlament bez mrugnięcia powieką daje na rok działania TVP. To jak nasze państwo stać na taką rozrzutność, może my nie musimy co rok zbierać pieniędzy??? Jest w tym kraju pieniądz na IPN, na przekop Mierzei, na CPK, na zakup F-35, na limuzyny Pana Gapińskiego i jego dwórek, na skupywanie od nierentownych kopalni węgla gó...anej jakości, a nie ma na respiratory i maseczki? No chyba coś się komuś w rządzie mocno pochusteczkowałoy.